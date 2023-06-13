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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Она мотивировала на успех в Англии: кто такая Изабель Хаунсенг, девушка Холанна

13 Июня 2023 • 19:25 Комментировать

В субботу «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, и этот успех с футболистами разделили их жёны и девушки. Вместе с Эрлингом Холанном победу праздновала Изабель Хаунсенг. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об избраннице норвежского бомбардира.

Первое появление

Эрлинг Холанн прошлым летом перебрался в Англию, подписав контракт с «Манчестер Сити». Примерно в это же время СМИ сообщали, что у форварда есть девушка – Изабель Хаунсенг Йохансен. В прошлом году пара была замечена в испанской Марбелье, и тогда стало ясно, что у них отношения серьёзные. Финал Лиги чемпионов против «Интера» девушка на трибуне провела в компании Альфа-Инге Холанна, отца Эрлинга, что лишь подчёркивает серьёзные намерения футболиста.

Хотя об отношениях Холанна и Хаунсенг стало известно недавно, девушку замечали ещё на трибунах дортмундского стадиона «Сигнал Идуна Парк». Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что пара уже давно вместе. Правда, всё же никто точно не знает, когда они начали встречаться. Зато очевидно, что они познакомились ещё в детстве.

Девушка младше своего молодого человека на четыре года. Хаунсенг родом из норвежского Брюне. В этом же городе в одноимённой команде карьеру начинал Холанн, где он пробыл с 5 до 15 лет. Судя по всему, они знакомы с детства. Учитывая, что Хаунсенг тоже играет в футбол, возможно, они и познакомились именно благодаря игре. Как известно, в Норвегии женский спорт хорошо развит. Про саму Хаунсенг нет точных данных, стала она развивать свою футбольную карьеру или нет. Хотя некоторые СМИ называют её игроком «Брюне», в составе команды на официальном сайте девушка не значится. При этом, по данным медиа, у Хаунсенг хорошие данные для футбола. Что касается работы, то сообщается, что она трудится в торговом центре в магазине одежды. Кроме того, Хаунсенг является моделью.

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О жизни Хаунсенг известно не очень много, она не выставляет её на публичное обозрение. Зато можно с уверенностью сказать, что девушка поддерживает Эрлинга. В одном из интервью Холанн о предыдущих отношениях говорил: «Она жаловалась, что у меня мало времени для неё. Однажды она попросила меня выбрать между ней и футболом. Иногда я скучаю по ней». Хаунсенг вряд ли могла поставить форварда «Манчестер Сити» перед подобным выбором.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал о том, как «Манчестер Сити» пришёл к мечте и что будет дальше.

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лига Чемпионов Апл Эрлинг Холанн Изабель Хаунсенг
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