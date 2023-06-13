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​Джака может перейти в команду Моуринью

13 Июня 2023 • 18:57 Комментировать

Несколько недель назад казалось, что трансфер полузащитника Гранита Джаки из «Арсенала» в «Байер» неизбежен. Впрочем, швейцарец пока по-прежнему числится в лондонском клубе. Этим летом Джака может оказаться вовсе не в Германии. Как сообщает TodoFichajes, швейцарец близок к переходу в «Рому».

По данным источника, «Арсенал» и «Рома» близки к достижению договорённости. Стоимость трансфера Джаки в клуб Серии А может составить 23 миллиона евро, что для римлян является существенной суммой.

Отмечается, что видеть Гранита Джаку в своей команде очень хочет Жозе Моуринью. Он просил руководителей «Ромы» подписать 30-летнего швейцарца.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Арсенал Лондон Гранит Джака трансферы футбола - лето 2023
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