Левый защитник «Атлетико» Мадрид Ренан Лоди, который провел минувший сезон в аренде в «Ноттингем Форест», планирует продолжить свою карьеру в Европе.

Об этом сообщил агент бразильца Пабло Миранда.

«Его возвращение в Бразилию сейчас практически невозможно, он хочет продолжить карьеру в Европе», – сказал Мабло Миранда в интервью изданию Globo.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, заявляет, что «Ноттингем Форест» проявляет интерес к игроку, однако сделка будет непростой. Кроме того, о своем желании приобрести Лоди также заявила «Бенфика» и несколько других клубов.