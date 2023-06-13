Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к переходу в лондонский «Арсенал».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» всегда была в курсе желания Деклана Райса продолжить свою карьеру в Англии. Романо уточняет, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель является ярым поклонником игрока, но сделка с «Баварией» никогда не была близка к завершению.

По информации источника, «Арсенал» сейчас активно работает над своим официальным предложением, и все указывает на то, что личные условия не станут помехой в переходе Деклана Райса.

В минувшем сезоне Райс провел 50 матчей. Он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.