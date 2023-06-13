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​Меньян не заинтересован в трансфере в «Челси»

13 Июня 2023 • 18:40 Комментировать

Голкипер «Милана» Майк Меньян не заинтересован в переходе в «Челси». Об этом рассказывает Get French Football News со ссылкой на информацию Foot Mercato.

Отмечается, что «Милан» считает Меньяна неприкасаемым. Гранд Серии А уже успел отклонить предложение «Челси» по трансферу 27-летнего вратаря.

В сезоне 2022/2023 Майк Меньян провёл за «Милан» 29 матчей. В них голкипер пропустил 27 голов. «Россонери», как известно, заняли четвёртое место в чемпионате Италии и получили билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Меньяна в 35 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Майк Меньян трансферы футбола - лето 2023
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