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​«Манчестер Сити» готов продать звёздного футболиста «ПСЖ»

13 Июня 2023 • 17:35 Комментировать

В прошлом году полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва говорил о желании принять новый вызов в своей карьере. Звёздного португальца активно связывают с «ПСЖ». Проскакивала информация о том, что гранд Лиги 1 предлагал включить в сделку вратаря Джанлуиджи Доннарумму или хавбека Марко Верратти.

«Манчестер Сити» такие варианты не устраивают. Клуб готов продать Силву «ПСЖ», только если речь пойдёт о полноценном трансфере за деньги. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Fichajes.

Действующий контракт связывает 28-летнего Бернарду Силву с «Манчестер Сити» до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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