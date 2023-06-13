​«Манчестер Сити» готов продать звёздного футболиста «ПСЖ»

В прошлом году полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва говорил о желании принять новый вызов в своей карьере. Звёздного португальца активно связывают с «ПСЖ». Проскакивала информация о том, что гранд Лиги 1 предлагал включить в сделку вратаря Джанлуиджи Доннарумму или хавбека Марко Верратти.

«Манчестер Сити» такие варианты не устраивают. Клуб готов продать Силву «ПСЖ», только если речь пойдёт о полноценном трансфере за деньги. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Fichajes.

Действующий контракт связывает 28-летнего Бернарду Силву с «Манчестер Сити» до конца июня 2025 года.