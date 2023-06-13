Нападающий «Челси» Хаким Зиеш может переехать в «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

Журналист Низаар Кинселла на своей страничке в социальной сети сообщил о том, что в летнее трансферное окно «Аль-Наср» намерен подписать минимум двух игроков, одним из которых может стать Зиеш. Отмечается, что в саудовском клубе видят в Зиеше отличного подносчика снарядов для главной звезды команды — Криштиану Роналду.

В минувшей кампании 30-летний марокканец не смог отметиться забитыми мячами в 24 матчах во всех турнирах, однако записал в свой актив три ассиста. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Зиеша составляет 18 миллионов евро.