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Зиеш может стать одноклубником Роналду слухи

13 Июня 2023 • 17:34 Комментировать (1)

Нападающий «Челси» Хаким Зиеш может переехать в «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

Журналист Низаар Кинселла на своей страничке в социальной сети сообщил о том, что в летнее трансферное окно «Аль-Наср» намерен подписать минимум двух игроков, одним из которых может стать Зиеш. Отмечается, что в саудовском клубе видят в Зиеше отличного подносчика снарядов для главной звезды команды — Криштиану Роналду.

В минувшей кампании 30-летний марокканец не смог отметиться забитыми мячами в 24 матчах во всех турнирах, однако записал в свой актив три ассиста. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Зиеша составляет 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Наср Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Июня 2023 в 17:55
Три ассиста?... Слабенький "подносчик"... Хе..
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