«Интер» готов отпустить Брозовича за 25-30 миллионов евро, игрок интересен клубу из Англии

Миланский «Интер» готов отпустить своего полузащитника Марсело Брозовича в это межсезонье. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» будут требовать за хорвата 35-30 миллионов евро. Брозович в данный момент интересен английскому «Ньюкаслу», но при этом к футболисту также присматриваются клубы из Саудовской Аравии.

Отмечается, что в случае ухода Брозовича «Интер» попробует приобрести ему на замену полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези. Среди вариантов также присутствует более имениты Сергей Милинкович-Савич из римского «Лацио», у которого остаётся год по контракту с командой Маурицио Сарри.