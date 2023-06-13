Английский суперклуб поборется с «Реалом» за Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба, об этом стало известно журналистам The Times.

В гонку за 24-летним звездным французом включился «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» готово побороться за форварда с мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» до 2025 года. В связи с этим парижане решили продать нападающего, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом.

Действующий контракт Килиана рассчитан до конца июня 2024 года. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

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