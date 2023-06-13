«Брайтон» готовит 47 миллионов евро за Колвилла

«Брайтон» собирается вновь обратиться к «Челси» за центральным защитником Леви Колвиллом, который провёл прошедший сезон на правах аренды за «чаек». Команда Роберто де Дзерби намерена всерьёз испытать позицию «синих», предложив за игрока 47 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Источник добавляет, что «Челси» вряд ли согласится на продажу своего воспитанника, которого считает важнейшей частью своего долгосрочного проекта. У Колвилла есть контракт до 2025 года, но руководство «Челси» хочет подписать с игроком более долгосрочное соглашение.

Напомним, недавно Колвилл получил свой первый вызов во взрослую сборную Англии.