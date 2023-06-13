«Челси» не будет участвовать в гонке за Мбаппе

Лондонский «Челси» не претендует на трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, вопреки недавним слухам. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «пенсионеры» не планируют вступать в борьбу за француза.

Напомним, Мбаппе этим летом с большой долей вероятности покинет «ПСЖ», так как французский клуб не хочет терять футболиста через год на правах свободного агента. Игрок ранее сообщил, что не будет продлевать контракт.

«Реал» Мадрид лидирует в гонке за Килиана за счёт желания игрока перебраться на «Сантьяго Бернабеу». В команде Карло Анчелотти как раз освободилось место основного нападающего после ухода Карима Бензема.