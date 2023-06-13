Гюндоган может уехать к Роналду и Бензема

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, которого хочет подписать каталонская «Барселона», может продолжить карьеру за пределами Европы. Как стало известно журналистам Todofichajes, в трансфере 32-летнего немецкого футболиста заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к подписанию Илкая в качестве свободного агента. «Манчестер Сити», в свою очередь, хотел бы продлить трудовое соглашение с игроком.

Гюндоган выступает за «горожан» с июля 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце нынешнего месяца.