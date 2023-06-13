«Челси» готов отдать Лукаку и Лофтуса-Чика в обмен на Влаховича

Лондонский «Челси» пытается заключить взаимовыгодную сделку с туринским «Ювентусом». «Синие» хотят пригласить в свою команду нападающего «старой синьоры» Душана Влаховича, который открыт к смене клубной прописке. Ради трансфера серба «Челси» готов отдать в обмен своего нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

Тем не менее, La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» не устраивает подобная сделка. Туринский клуб хотел бы получить более выгодное для себя предложение.

Напомним, Влахович в последнем сезоне забил 10 голов и отдал 2 ассиста в итальянской Серии А.