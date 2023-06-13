Клубы АПЛ обозначили свой интерес к Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от The Times, ряд клубов из туманного альбиона обозначили свой интерес к французу, которого «ПСЖ» готов продать этим летом.

Одним из заинтересованных клубов является «Челси», в котором Мбаппе в молодости не прошёл просмотр. Пока неизвестно, согласится ли Килиан перейти в стан «синих», учитывая, что команда в следующем сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, главным претендентом на Мбаппе сейчас является мадридский «Реал», ведь именно туда хочет перейти сам игрок. Тем не менее, ранее ходили слухи, что «ПСЖ» готов продать Килиана в любой клуб, но не в «Реал».