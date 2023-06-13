«Челси» восхищается Мэддисоном, но трансферу мешает одна проблема

Лондонский «Челси» восхищается полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном, но англичанин вряд ли перейдёт в команду Маурисио Почеттино. По информации от журналиста Низара Кинселлы, проблема в том, что «пенсионеры» не планируют усилять позицию «десятки», на которой выступает Мэддисон.

Источник даёт понять, что сейчас в гонке за англичанином лидирует «Ньюкасл», который опережает «Тоттенхэм». «Челси» пока даже не думает вступать в борьбу за Джеймса.

Напомним, «Лестер» Мэддисона вылетел в Чемпионшип по итогам прошедшего сезона. Команда будет готова отпустить одну из своих главных звёзд за сумму в районе 55 миллионов евро.