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«Тоттенхэм» готов заплатить за Кулушевски 20 миллионов евро, но «Ювентус» хочет больше

13 Июня 2023 • 11:55 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус» пока расходятся в цене за нападающего Деяна Кулушевски, который последние полтора года выступал за «шпор» на правах аренды. Ранее английская команда сообщила «старой синьоре», что не намерена платить за игрока прежде оговорённую сумму выкупа в размере 35 миллионов евро.

Тем не менее, журналист Николо Скира сообщает, что «Тоттенхэм» всё же готов оставить Кулушевски, только на своих условиях. «Шпоры» готовы выложить за игрока максимум 20 миллионов евро, тогда как «Ювентус» требует минимум 30 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются. Спортивный директор «старой синьоры» Джованни Манна находится в Лондоне, где лично обсуждает сделку с представителями «Тоттенхэма».

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Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски трансферы футбола - лето 2023
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