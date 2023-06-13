«Челси» интересен игрок глубокого резерва «Реала»

Лондонский «Челси» нацелился на правого защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолу. По информации от издания Mundo Deportivo, «синие» уже вышли на контакт с «королевским клубом» для обсуждения потенциальной сделки.

Одриосола провёл всего три матча в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Игрок не входит в планы главного тренера Карло Анчелотти, поэтому руководство «Реала» с радостью избавилось бы от фуллбека, у которого есть контракт до 2024 года.

Напомним, у «Челси» на позиции правого защитника есть такие футболисты, как Рис Джеймс и Мало Гюсто, которого «синие» приобрели в январе у «Лиона», но оставили до конца сезона во Франции на правах аренды.