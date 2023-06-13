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Лукаку получил предложение от «Аль-Хиляля»

13 Июня 2023 • 11:46 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку получил вариант для продолжения карьеры в Саудовской Аравии. По информации от Goal, к бельгийцу с предложением обратился «Аль-Хиляль», который готов платить форварду 50 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что в понедельник Ромелу находился в Саудовской Аравии, где обсуждал условия своего перехода. Проблемой пока является тот факт, что «Челси» явно будет требовать внушительную сумму компенсации за игрока, которого два года назад приобрёл за 113 миллионов евро.

Последний сезон Лукаку провёл в миланском «Интере» на правах аренды, где дошёл до финала Лиги чемпионов и выиграл Кубок Италии. Ранее итальянская пресса утверждала, что Ромелу хочет остаться в «Интере», но после предложения из Саудовской Аравии всё может измениться.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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