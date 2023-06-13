«Аль-Иттихад» уверен, что завершит трансфер Канте в течение 24 часов

«Аль-Иттихад» близок к трансферу полузащитника лондонского «Челси» Н’Голо Канте, который вскоре должен завершить свой переход в команду на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии уверен, что Канте подпишет контракт в течение ближайших 24 часов.

Источник отмечает, что ранее француз прошёл первую часть медицинского обследования и согласовал условия контракта. Осталось получить подписи от самого игрока и его агентов.

Напомним, Канте провёл 7 лет в составе «Челси» и выиграл с клубом все возможные трофеи, за исключением Кубка лиги, где француз дважды проигрывал с «синими» в финале.