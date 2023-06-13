«Аталанта» озвучила цену, за которую продаст Хёйлунна этим летом

Итальянская «Аталанта» сообщила заинтересованным клубам цену на своего нападающего Расмуса Хёйлунна, который находится на радаре у многих топ-клубов Европы. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, выкуп датчанина обойдётся заинтересованной стороне в 60 миллионов евро.

Источник сообщает, что в услугах Хёйлунна в данный момент серьёзный интерес проявляет «Манчестер Юнайтед». Другой английский клуб в лице лондонского «Челси» ранее отправлял скаутов для того, чтобы подробно изучить кандидатуру Расмуса. Напомним, оба клуба хотят купить нового нападающего в это трансферное окно.