«Барселона» поменяла планы по поводу Невеша, игрок вряд ли перейдёт в команду

Каталонская «Барселона» с большой долей вероятности откажется от услуг полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. По информации от Sport, планы «сине-гранатовых» по поводу португальца поменялись. Теперь вероятность перехода Невеша в «Барселону» крайне мала.

Рубен изначально не особо привлекал главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандеса. Сделку продавливал агент футболиста Жорже Мендеш, у которого отличные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Тем не менее, кажется, теперь у «Барселоны» другие планы на усиление линии полузащиты.

Невеш в прошедшем розыгрыше АПЛ провёл 35 матчей, где отметился 6 голами и ассистом.