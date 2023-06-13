Сделка почти закрыта: назван новый владелец «Манчестер Юнайтед»

Семейство Глейзеров приняло решение о продаже «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналистам The Mirror, манкунианский клуб будет продан катарскому шейху Джассиму бин Хамаду Аль Тани.

Предложение катарского миллиардера превысило заявку британского бизнесмена Джима Рэтклиффа. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Английской премьер-лиги «красные дьяволы» финишировали на третьем месте в турнирной таблице. Благодаря этому результату подопечные Эрика тен Хага гарантировали себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.