«Ливерпуль» рассматривает двух полузащитников из английских клубов

«Ливерпуль» продолжает изучать варианты для усиления линии полузащиты. По информации от журналиста Дина Джонса, команда Юргена Клоппа рассматривает хавбека «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса и полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауса, который хотел бы остаться в Английской премьер-лиге после вылета своей команды в Чемпионшип.

Сообщается, что каждый из этих игроков будет стоит минимум 50 миллионов евро. Тот же «Саутгемптон» не намерен снижать цену, даже несмотря на вылет в Чемпионшип.

Напомним, «Ливерпуль» ранее также связывали с Кефреном Тюрамом из «Ниццы» и Райаном Гравенберхом из мюнхенской «Баварии», но эти трансферы тоже будет сложно провернуть.