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Клубы из Саудовской Аравии не сдаются в борьбе за де Хеа

13 Июня 2023 • 11:06 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа всё ещё может оказаться в одном из клубов Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, местные команды знают об устной договорённости между вратарём и «красными дьяволами», но всё равно не сдаются в попытках заполучить испанца.

Напомним, недавно де Хеа и «Манчестер Юнайтед» согласовали продление истекающего контракта, но сделка ещё не была подписана официально. Это даёт возможность клубам из Саудовской Аравии подписать футболиста бесплатно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что даже если де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед», испанец начнёт исполнять в команде роль запасного.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
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