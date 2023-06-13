«Барселона» ждёт решение Гюндогана в самое ближайшее время

Каталонская «Барселона» ожидает ответа от полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана по поводу трансфера на правах свободного агента. По информации от Mundo Deportivo, немец должен сообщить о своём решении уже сегодня.

У Гюндогана истекает контракт с «Манчестер Сити», с которым футболист недавно выиграл требл, завоевав золотые медали Кубка Англии, Премьер-лиги и Лиги чемпионов. «Барселона» предлагает Илкаю трёхлетний контракт, но «Манчестер Сити» сохранить футболиста путём продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что Гюндоган больше склонен к тому, чтобы принять предложение «Барселоны».