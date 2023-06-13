Мане получил предложение - назван клуб

Вингер мюнхенской «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Как стало известно журналистам Sports Zone, в подписании 31-летнего сенегальца заинтересован «Аль-Иттифак».

Саудовский клуб сделал выгодное предложение игроку и ждет ответа. «Бавария», в свою очередь, готова расстаться с игроком в текущее трансферное окно.

Садио перебрался в мюнхенский гранд из «Ливерпуля» в прошлом году. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение до конца сезона-2024/2025.

В завершившемся сезоне сенегалец принял участие в 38 поединках, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.