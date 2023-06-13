В «Баварии» почти смирились с переходом Райса в «Арсенал»

«Бавария» в курсе, что «Вест Хэм» собирается принять предложение «Арсенала» по трансферу опорного полузащитника Деклана Райса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, сделка по переходу англичанина в команду Томаса Тухеля в данный момент смотрится крайне маловероятной.

Источник сообщает, что руководство «Баварии» сегодня вновь обсудит кандидатуру Райса, но многие боссы клуба скептически относятся к игроку, который стоит около 100 миллионов евро за год до истечения контракта.

Напомним, «Арсенал» готовит предложение в размере 100 миллионов евро + бонусы за Райса. «Вест Хэм» с большой долей вероятности согласится на такие условия.