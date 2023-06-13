«Арсенал» заплатит за Райса огромные деньги

Лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм» продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Деклана Райса. Как информирует Guardian, стороны близки к согласованию сделки. Трансфер игрока обойдется «канонирам» более чем в 115 миллионов евро, если будут достигнуты договоренности по выплате бонусов.

Источник отмечает, что руководство вице-чемпиона Премьер-лиги готово сделать Деклана самым высокооплачиваемым игроком команды.

В минувшем сезоне Райс принял участие в 50 поединках за «молотобойцев», в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с лондонцами рассчитан до следующего лета.