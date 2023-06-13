«Челси» может купить грузинского футболиста

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили, который выступает в чемпионате Испании за «Валенсию», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги - лондонском «Челси». Об этом рапортует Evening Standard.

Как стало известно журналистам, этот трансфер может состояться, если «пенсионерам» не удастся подписать вратаря миланского «Интера» Андре Онана.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость 22-летнего грузина оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Георгий сыграл 38 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 45 мячей.