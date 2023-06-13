Руководство «Челси» и «Интера» встретится в ближайшие дни, чтобы обсудить 4 игроков

Представители лондонского «Челси» и миланского «Интера» запланировали встречу на ближайшие дни. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, на грядущих переговорах будет обсуждаться будущее четырёх футболистов.

«Интер» намерен упомянуть о Калиду Кулибали, которого считает своей главной целью для усиления обороны. Также миланскому клубу интересен другой центральный защитник «Челси» – Трево Чалоба. Одной из главных тем будет будущее нападающего Ромелу Лукаку, у которого истекла годичная аренда с «Интером». «Нерадзурри» хотели бы продлить соглашение по бельгийцу.

Что касается «Челси», лондонскому клубу интересен всего один игрок «Интера» – голкипер Андре Онана, за которого итальянцы будут требовать минимум 60 миллионов евро.