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Руководство «Челси» и «Интера» встретится в ближайшие дни, чтобы обсудить 4 игроков

13 Июня 2023 • 09:59 Комментировать

Представители лондонского «Челси» и миланского «Интера» запланировали встречу на ближайшие дни. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, на грядущих переговорах будет обсуждаться будущее четырёх футболистов.

«Интер» намерен упомянуть о Калиду Кулибали, которого считает своей главной целью для усиления обороны. Также миланскому клубу интересен другой центральный защитник «Челси» – Трево Чалоба. Одной из главных тем будет будущее нападающего Ромелу Лукаку, у которого истекла годичная аренда с «Интером». «Нерадзурри» хотели бы продлить соглашение по бельгийцу.

Что касается «Челси», лондонскому клубу интересен всего один игрок «Интера» – голкипер Андре Онана, за которого итальянцы будут требовать минимум 60 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Калиду Кулибали Андре Онана Трево Чалоба трансферы футбола - лето 2023
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