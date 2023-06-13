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Агент Кулушевски прибыл в Лондон для обсуждения будущего клиента с «Тоттенхэмом»

13 Июня 2023 • 09:53 Комментировать

Джованни Манна, агент нападающего «Тоттенхэма» Деяна Кулушевски, сейчас находится в Лондоне. Представитель шведа прибыл в столицу Великобритании, чтобы обсудить будущее своего клиента с руководством «шпор». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Тоттенхэм» не горит желанием выкупать Кулушевски после полуторагодичной аренды из туринского «Ювентуса». Если ничего не изменится, швед вернётся в команду Массимилиано Аллегри, где пока не знают, что делать с футболистом.

Источник также добавляет, что Манна в Лондоне может обсудить будущее своего другого клиента Душана Влаховича с «Челси». Нападающий «Ювентуса» интересен «пенсионерам».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски трансферы футбола - лето 2023 Джованни Манна
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