Агент Кулушевски прибыл в Лондон для обсуждения будущего клиента с «Тоттенхэмом»

Джованни Манна, агент нападающего «Тоттенхэма» Деяна Кулушевски, сейчас находится в Лондоне. Представитель шведа прибыл в столицу Великобритании, чтобы обсудить будущее своего клиента с руководством «шпор». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Тоттенхэм» не горит желанием выкупать Кулушевски после полуторагодичной аренды из туринского «Ювентуса». Если ничего не изменится, швед вернётся в команду Массимилиано Аллегри, где пока не знают, что делать с футболистом.

Источник также добавляет, что Манна в Лондоне может обсудить будущее своего другого клиента Душана Влаховича с «Челси». Нападающий «Ювентуса» интересен «пенсионерам».