Жота: «Ливерпуль» должен бороться за трофеи»

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал выступление своей команды в прошедшем сезоне.

«Нам всегда хочется добиваться чего-то большего. Нашей команде нужно творить новую историю в следующем сезоне. Я всегда мотивирован на новые свершения, чувствую на себе ответственность. «Ливерпуль» - это клуб, который должен бороться за трофеи. В следующем сезоне у нас будет возможность для этого», - передает слова португальского нападающего портал Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа финишировали на пятом месте в турнирной таблице.