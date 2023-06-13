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«Манчестер Сити» ответил, продаст ли Бернарду Силву в «ПСЖ»

13 Июня 2023 • 08:08 Комментировать

«ПСЖ» не смог договориться о переходе полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

По информации журналистов GFFN, французы предлагали за хавбека деньги и права на голкипера Джанлуиджи Доннарумму или полузащитника Марко Верратти, однако «горожане» ответили отказом. Английский гранд хочет сохранить Бернарду, являющегося одним из лидеров команды.

В прошедшем сезоне Силва принял участие в 55 поединках за команду из Манчестера, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Вместе с «горожанами» португальский хавбек оформил требл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва
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