«Манчестер Сити» ответил, продаст ли Бернарду Силву в «ПСЖ»

«ПСЖ» не смог договориться о переходе полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

По информации журналистов GFFN, французы предлагали за хавбека деньги и права на голкипера Джанлуиджи Доннарумму или полузащитника Марко Верратти, однако «горожане» ответили отказом. Английский гранд хочет сохранить Бернарду, являющегося одним из лидеров команды.

В прошедшем сезоне Силва принял участие в 55 поединках за команду из Манчестера, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Вместе с «горожанами» португальский хавбек оформил требл.