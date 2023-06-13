Фабрегас назвал два фактора, от которых зависит будущее «Манчестер Сити»

Известный испанский полузащитник Сеск Фабрегас высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«Думаю, теперь будущее клуба будет зависеть от двух вещей: насколько сохранится голод у команды после всех выигранных трофеев, а также, как долго останется в «Сити» Гвардиола. В последнее время он выглядел уставшим.

Понятное дело, что он не уйдет в следующем сезоне, поскольку захочет выиграть еще титулы. Но будущее клуба напрямую зависит от его пребывания здесь», - передает слова Сеска Mundo Deportivo.

В решающем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одолел «Интер» со счетом 1:0.