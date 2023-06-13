«Рома» близка к сделке со Скамаккой

Итальянская «Рома» стала еще ближе к тому, что мы озвучивали пару дней тому назад - приглашению Джанлуки Скамакки, который сейчас выступает за английский «Вест Хэм». О подобном сценарии сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Скамакка выступал ранее за итальянский «Сассуоло», в составе которого сделал немало славных дел, но за год в Англии его акции упали - он нечасто появлялся на поле, а если и случалось, то без особого толка.

Как уточняет источник, представители клуба побывали в Лондоне, где заручились согласием Скамакки выступать за «Рому», хотя финансовые условия сделки при этом пока что не сообщаются.