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«Рома» близка к сделке со Скамаккой

13 Июня 2023 • 06:01 Комментировать

Итальянская «Рома» стала еще ближе к тому, что мы озвучивали пару дней тому назад - приглашению Джанлуки Скамакки, который сейчас выступает за английский «Вест Хэм». О подобном сценарии сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Скамакка выступал ранее за итальянский «Сассуоло», в составе которого сделал немало славных дел, но за год в Англии его акции упали - он нечасто появлялся на поле, а если и случалось, то без особого толка.

Как уточняет источник, представители клуба побывали в Лондоне, где заручились согласием Скамакки выступать за «Рому», хотя финансовые условия сделки при этом пока что не сообщаются. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вест Хэм Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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