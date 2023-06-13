Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» - новый претендент на услуги Гюндогана

13 Июня 2023 • 01:24 Комментировать

Имя немецкого полузащитника Илкая Гюндогана часто упоминается в связи с возможным трансфером из «Манчестер Сити» в «Барселону», однако в игру, похоже, вступил еще один важный клуб.

Как сообщает французское издание L'Equipe, на услуги Гюндогана претендует также и «ПСЖ». Контракт полузащитника истекает уже в конце июня и продлен не будет. «Барселона» уже вроде бы достигла согласия игрока на контракт сроком на четыре года, но финансовые возможности парижского гранда могут стать проблемой для каталонцев.

Напомним, что Илкай выступает за английский «Манчестер Сити» с 2016 года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
02:00 · Англия. Премьер-лига
Балотелли выпил пива с поклонниками «Манчестер Сити»
01:24 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» - новый претендент на услуги Гюндогана
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» следит за Лосано слухи
00:20 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» оформил рекордный трансфер в клубной истории официально
12 Июня
23:51 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба из Саудовской Аравии готовы подписать Обамеянга слухи
23:39 · Англия. Премьер-лига
Грилиш умолял Бернарду Силву не уходить из «Манчестер Сити»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» пополнил первый новичок межсезонья официально
19:53 · Англия. Премьер-лига
Начо рассказал, какого нападающего хотел бы видеть в «Реале»
18:28 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти подал в суд на «Эвертон»
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиол – одна из главных целей «Манчестер Сити»
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Альварес покинет «Манчестер Сити» при одном условии
16:40 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Заха не перейдёт в «Аль-Наср»
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Анри дал ценный совет Холанну, как забивать ещё больше
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Заха откажет клубу Роналду
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявит о трансфере Нкунку после 19 июня
Все новости
Рекомендуем