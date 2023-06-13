«ПСЖ» - новый претендент на услуги Гюндогана

Имя немецкого полузащитника Илкая Гюндогана часто упоминается в связи с возможным трансфером из «Манчестер Сити» в «Барселону», однако в игру, похоже, вступил еще один важный клуб.

Как сообщает французское издание L'Equipe, на услуги Гюндогана претендует также и «ПСЖ». Контракт полузащитника истекает уже в конце июня и продлен не будет. «Барселона» уже вроде бы достигла согласия игрока на контракт сроком на четыре года, но финансовые возможности парижского гранда могут стать проблемой для каталонцев.

Напомним, что Илкай выступает за английский «Манчестер Сити» с 2016 года.