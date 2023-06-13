Мексиканский вингер «Наполи» Ирвинг Лосано может стать игроком бирмингемской «Астон Виллы», об этом сообщает Football Insider. По информации источника, благодаря Лосано «вилланы» собираются усилить разнообразие в атаке.

В прошедшем сезоне Лосано стал чемпионом Италии в составе «Наполи». За свой клуб в общей сумме он провёл 41 матч во всех турнирах, оформив по четыре гола и ассиста. Примечательно, что у футболиста остался всего один год по действующему контракту с неаполитанцами.

Напомним, что «Астон Вилла» завершила сезон в АПЛ на седьмом месте и сыграет в следующем сезоне в Лиге конференций УЕФА.

Transfermarkt оценил 27-летнего Лосано в 28 млн евро.