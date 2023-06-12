Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, сразу четыре команды заинтересованы в услугах габонского форварда.

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб не рассчитывает на футболиста в новом сезоне.

Контракт 33-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 21 игре во всех турнирах, в основном выходя на замену, и смог отметиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.