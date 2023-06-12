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Четыре клуба из Саудовской Аравии готовы подписать Обамеянга слухи

12 Июня 2023 • 23:51 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, сразу четыре команды заинтересованы в услугах габонского форварда.

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб не рассчитывает на футболиста в новом сезоне.

Контракт 33-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 21 игре во всех турнирах, в основном выходя на замену, и смог отметиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
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