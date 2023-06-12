Грилиш умолял Бернарду Силву не уходить из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш обратился к своему одноклубнику, одному из лучших игроков минувшего розыгрыша Лиги чемпионов Бернарду Силве.

Как сообщает Manchester Evening News, англичанин с улыбкой и сомкнув ладони сказал Силве следующие слова: «Пожалуйста, не уходи, не надо». Это произошло во время чемпионского парада, кадры заснял оператор Sky Sports.

Напомним, что этим летом Силва может усилить «ПСЖ». Слухи об этом участились в последние дни. Более того, португалец уже провёл несколько лет карьеры в Лиге 1 в составе «Монако» и прекрасно адаптирован к чемпионату.