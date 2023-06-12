Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» пополнил первый новичок межсезонья официально

12 Июня 2023 • 23:16 Комментировать

Английский «Ньюкасл» объявил о первом новичке межсезонья. Клуб пополнил правый вингер Янкуба Минте, перешедший в состав будущего участника Лиги чемпионов из датского «Оденсе».

Гамбийцу всего 18 лет, однако за 17 проведённых в чемпионате Дании матчей он уже отметился четырьмя голами и шесть голевыми передачами.

Отметим, что после перехода в «Ньюкасл» молодой африканец сразу отправится в аренду за игровой практикой в состав чемпиона Нидерландов, ещё одного участника ЛЧ в следующем сезоне – «Фейеноорда». 

Согласно данным Transfermarkt, стоимость перехода молодого игрока в стан «Ньюкасла» составила 7 млн евро.

«Ньюкасл» нацелился на вингера «Ювентуса»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Оденсе трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Янкуба Минте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
23:39 · Англия. Премьер-лига
Грилиш умолял Бернарду Силву не уходить из «Манчестер Сити»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» пополнил первый новичок межсезонья официально
19:53 · Англия. Премьер-лига
Начо рассказал, какого нападающего хотел бы видеть в «Реале»
18:28 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти подал в суд на «Эвертон»
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиол – одна из главных целей «Манчестер Сити»
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Альварес покинет «Манчестер Сити» при одном условии
16:40 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Заха не перейдёт в «Аль-Наср»
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Анри дал ценный совет Холанну, как забивать ещё больше
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Заха откажет клубу Роналду
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявит о трансфере Нкунку после 19 июня
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался от Хаверца, но ситуация ещё может измениться
15:23 · Англия. Премьер-лига
Кулибали интересен клубу из Саудовской Аравии
15:17 · Англия. Премьер-лига
Джеррард станет тренером клуба из Саудовской Аравии
15:07 · Англия. Премьер-лига
​Тимбер высказался о своём будущем – игрока сватают в «Манчестер Юнайтед»
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в настоящее время не рассматривает трансфер Павара
Все новости
Рекомендуем