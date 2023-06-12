Английский «Ньюкасл» объявил о первом новичке межсезонья. Клуб пополнил правый вингер Янкуба Минте, перешедший в состав будущего участника Лиги чемпионов из датского «Оденсе».

Гамбийцу всего 18 лет, однако за 17 проведённых в чемпионате Дании матчей он уже отметился четырьмя голами и шесть голевыми передачами.

Отметим, что после перехода в «Ньюкасл» молодой африканец сразу отправится в аренду за игровой практикой в состав чемпиона Нидерландов, ещё одного участника ЛЧ в следующем сезоне – «Фейеноорда».

Согласно данным Transfermarkt, стоимость перехода молодого игрока в стан «Ньюкасла» составила 7 млн евро.

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