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Непомнящий: «Холанн и Мбаппе вытеснили Месси и Роналду с первого плана» эксклюзив

12 Июня 2023 • 22:33 Комментировать (1)

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил молодых звёздных игроков Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна с более возрастными спортсменами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

- Месси стал игроком клуба «Интер Майами». Вас удивило его решение?

- Честно говоря, не очень. К такому раскладу можно было быть готовым в том смысле, что в «Барселоне» возникла непонятная ситуация. Да, Месси мог вернуться в Испанию, но в таком случае «сине-гранатовым» надо было увольнять некоторых футболистов. Месси, видимо, это покоробило, он захотел внутреннего покоя.

- Вы думаете, его эпоха завершена? Он сможет вернуться в Европу?

- К сожалению, я думаю, что он не вернётся обратно в качестве игрока. Он сам говорит, что у него есть семья и дети, они устали жить в отеле и ждать чего-то. Думаю, его может хватить еще на один чемпионат мира, хотя МЛС - это другое. С другой стороны, там собрались интересные игроки. Меня больше удивило то, на каком месте находится нынешний клуб Лионеля. На последнем. Именно так. Это интересный момент.

- В целом вы можете сказать, что Холанн и Мбаппе, по сути, вытеснили Месси и Роналду с первого плана?

- С сожалением могу это констатировать, это так и есть. Жизнь не заканчивается, появляются новые герои. Очевидно, такова жизнь. Для меня противостояние Мбаппе и Холанна, несомненно, вышло на уровень спора Месси и Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Валерий Непомнящий Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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InterSan
12 Июня 2023 в 23:05
Не знаю, о чем он. Оба феерию устраивают по настроению. Лео и Кри - создавали голы из ничего. А Холланд лишь замыкает. Мбаппе лишь на имидж работает. Сейчас, уровень 25-летних Месси и КриРо, никто не показывает.
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