Начо рассказал, какого нападающего хотел бы видеть в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о возможном усилении атакующей линии команды.

«Если бы я принимал решение, то я бы подписал Мбаппе. Но прямо сейчас нам бы подошел Кейн, а Мбаппе можно пригласить в следующем году», — цитирует Начо El Chiringuito.

Напомним, ранее «Реал» покинул нападающий Карим Бензема, который подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад».

Если верить данным СМИ, то главной трансферной целью «Реала» этим летом является форвард лондонского «Тоттенхэма» Гари Кейн. Отмечалось, что «Реал» хочет отложить переход игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе на 2024 год, потому что сейчас парижане могут запросить слишком большую сумму за своего футболиста.