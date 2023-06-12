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​Вместо Кейна: «Реал» может подписать другого топ-форварда за 120 млн евро слухи

12 Июня 2023 • 19:14 Комментировать

После ухода Карима Бензема «Реал» нуждается в усилении линии нападения. «Сливочных» активно связывают с Гарри Кейном из «Тоттенхэма», однако подписать этого игрока оказалось сложной задачей. Дело в том, что председатель «шпор» Даниэль Леви хочет получить за трансфер Кейна 110 миллионов евро. В «Реале» считают эту сумму слишком большой как для 29-летнего футболиста, чей контракт истекает через год.

Вариант с Кейном до сих пор рассматривается, но в то же время «Реал» оценивает и других кандидатов. По данным TodoFichaes, «сливочные» могут подписать Виктора Осимхена из «Наполи».

Осимхен может обойтись «Реалу» ещё дороже, чем Кейн, - в 120 миллионов евро. Тем не менее, нигериец значительно моложе (ему сейчас 24 года), что важно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Наполи Гарри Кейн Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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