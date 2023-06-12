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​Анчелотти подал в суд на «Эвертон»

12 Июня 2023 • 18:28 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подал в суд на «Эвертон», где он работал ранее. Иск был зарегистрирован Верховным судом Лондона.

Как сообщает The Guardian, дело касается «общих коммерческих договоров и соглашений». Какие именно претензии к мерсисайдскому клубу имеет Анчелотти, не раскрывается. Адвокаты итальянца не стали давать комментариев по запросу журналистов, как и «Эвертон».

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре 2019 года и отработал до конца сезона 2020/2021. В 67 матчах под руководством итальянского специалиста «ириски» добились 31 победы при 14 ничьих и 22 поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эвертон Карло Анчелотти
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