Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подал в суд на «Эвертон», где он работал ранее. Иск был зарегистрирован Верховным судом Лондона.

Как сообщает The Guardian, дело касается «общих коммерческих договоров и соглашений». Какие именно претензии к мерсисайдскому клубу имеет Анчелотти, не раскрывается. Адвокаты итальянца не стали давать комментариев по запросу журналистов, как и «Эвертон».

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре 2019 года и отработал до конца сезона 2020/2021. В 67 матчах под руководством итальянского специалиста «ириски» добились 31 победы при 14 ничьих и 22 поражениях.