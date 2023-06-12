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​Гвардиол – одна из главных целей «Манчестер Сити»

12 Июня 2023 • 17:34 Комментировать

Защитник Йошко Гвардиол является одной из главных целей «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно. На это в социальных сетях указывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Манчестер Сити» уже проводил переговоры по Гвардиолу. При этом «РБ Лейпциг» отпустит хорватского футболиста только за большие деньги. Йошко должен стать самым дорогим защитником в истории.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 21-летнего Йошко Гвардиола в 75 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 хорват провёл за «РБ Лейпциг» 41 матч, в которых записал на свой счёт три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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