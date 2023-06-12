​Альварес покинет «Манчестер Сити» при одном условии

Нападающий Хулиан Альварес в «Манчестер Сити» находится в тени Эрлинга Холанна. Оно и понятно – норвежец в дебютном сезоне в Англии наколотил 52 гола в 53 матчах.

Несмотря на ситуацию, Альварес в настоящий момент не думает об уходе из «Манчестер Сити». Аргентинский форвард может изменить свою позицию только при поступлении выгодного предложения от другого топ-клуба. На сегодняшний день такого предложения у Хулиана нет, пишет в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло.

Хулиан Альварес в сезоне 2022/2023 провёл 49 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять голевых передач на партнёров.