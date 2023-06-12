Стало известно, почему Заха не перейдёт в «Аль-Наср»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не переедет в Саудовскую Аравию. Ранее уже сообщалось, что игрок, скорее всего, откажется от крупного контракта с «Аль-Насром».

Как сообщает The Guardian, 30-летний футболист не планирует переходить в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. По информации источника, Заха хочет продолжить карьеру в Европе и уже провел предварительные с «ПСЖ». Однако ранее была информация о том, что парижане рассматривают не только кандидатуру Заха, но и других нападающих.

Напомним, в конце этого месяца у игрока истекает контракт с «Кристал Пэлас», который, вероятно, не будет продлен.