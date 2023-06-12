​Анри дал ценный совет Холанну, как забивать ещё больше

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри дал совет нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну. По словам француза, 22-летнему норвежцу нужно поработать над своей правой ногой.

«Если Холанн поработает над правой ногой и будет завершить атаки правой точно так же, как и левой, то он сможет забивать по 100 голов в неделю. Я сказал это в эфире. Думаю, в штрафной площади ему нечему учиться – там ему нет равных. Но есть и другие вещи, в которых можно стать лучше», - сказал Анри CBS Sports.

В дебютном сезоне за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 52 гола в 53 матчах. Также норвежец отдал девять голевых передач.