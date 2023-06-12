​Заха откажет клубу Роналду

Нападающий Уилфрид Заха, скорее всего, откажется от варианта с трансфером в «Аль-Наср». Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

«Аль-Наср», за который выступает звёздный Криштиану Роналду, предложил Заха 30 миллионов фунтов в год, однако 30-летний футболист хочет остаться в Европе.

Уилфрид Заха через несколько недель обретёт статус свободного агента – его контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца июня.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Заха провёл за «Кристал Пэлас» 28 матчей. В них нападающий записал на свой счёт семь голов и три результативных паса на партнёров.

Ранее сообщалось о том, что Заха интересен «ПСЖ».