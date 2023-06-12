«Челси» объявит о трансфере Нкунку после 19 июня

Стало известно, когда лондонский «Челси» собирается объявить о трансфере нападающего Кристофера Нкунку из «РБ Лейпцигу». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» договорились с «красными быками» объявить о сделке после 19 июня, когда Нкунку проведёт свой последний матч в сезоне в составе сборной Франции.

Источник отмечает, что Кристофер прошёл медобследование для трансфера в «Челси» ещё в сентябре. Что касается контракта, француз поставил свою подпись в декабре, когда залечивал свою травму, которую получил перед стартом чемпионата мира.

Сумма трансфера Нкунку в «Челси» составит в районе 60 миллионов евро.