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«Челси» объявит о трансфере Нкунку после 19 июня

12 Июня 2023 • 15:45 Комментировать

Стало известно, когда лондонский «Челси» собирается объявить о трансфере нападающего Кристофера Нкунку из «РБ Лейпцигу». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» договорились с «красными быками» объявить о сделке после 19 июня, когда Нкунку проведёт свой последний матч в сезоне в составе сборной Франции.

Источник отмечает, что Кристофер прошёл медобследование для трансфера в «Челси» ещё в сентябре. Что касается контракта, француз поставил свою подпись в декабре, когда залечивал свою травму, которую получил перед стартом чемпионата мира.

Сумма трансфера Нкунку в «Челси» составит в районе 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку трансферы футбола - лето 2023
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